Mit zwei Kindern im Auto hat ein angetrunkener Autofahrer am Sonntag bei Marlow (Vorpommern-Rügen) einen Unfall verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam der 39-Jährige in einer Kurve der Landesstraße 18 mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem anderen Wagen zusammenprallte. An beiden Autos, die in die Straßengräben geschleudert wurden, entstand Totalschaden.