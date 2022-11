Ein brennender Balkon hat in der Nacht zu Mittwoch in Sassnitz (Vorpommern-Rügen) zur Evakuierung eines ganzen Mehrfamilienhauses geführt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde ein 25 Jahre alter Mieter verletzt, als er das Feuer kurz nach Mitternacht zu löschen versuchte. Er kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen den Mieter der Wohnung im Erdgeschoss wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein Brandgutachter wird den Vorfall im Auftrag der Staatsanwaltschaft genau untersuchen.