Ein 35-jähriger Kraftfahrer ist am frühen Freitagmorgen auf Rügen wegen mehrerer Vergehen in den Kontakt mit der Bundespolizei gekommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten laut Informationen von Freitag zunächst feststellen, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Demnach war der Mann in der Vergangenheit ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren und zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden. Da der 35-Jährige die Strafe vor Ort bezahlen konnte, wurde er nicht verhaftet.