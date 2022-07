Im Zusammenhang mit mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten hat die Polizei in Vorpommern zwei Tatverdächtige gefasst. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurden in Semlow (Vorpommern-Rügen) zwei Männer nach einem solchen Aufbruch festgenommen. Ein Zeuge habe in der Nacht verdächtige Geräusche gehört, zwei mutmaßliche Täter an dem Automaten gesehen und die Beamten gerufen. Diese konnten die Verdächtigen nahe dem Automatenstandort stellen. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.