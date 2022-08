Ein 60-jähriger Radfahrer ist in Stralsund gegen eine Straßenlaterne geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am Nachmittag auf der Richtenberger Chaussee ungebremst gegen die Lampe gefahren, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Dann sei er auf den Gehweg gestürzt. Er war so schwer verletzt, dass Zeugen und Rettungskräfte ihn reanimieren mussten. Danach wurde er ins Krankenhaus gebracht.