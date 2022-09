Die Polizei in Vorpommern fahndet nach einem Radlader mit abgeschnittenem Dach und einem Werkstattwagen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Stralsund sagte, wurden die Maschinen und Werkzeuge im Wert von rund 32.000 Euro aus einer Scheune in Völkshagen bei Marlow (Vorpommern-Rügen) gestohlen. Als Tatzeit wird die Nacht zu Mittwoch vermutet. Nach der Anzeige des 67-jährigen Geschädigten hat ein Jäger in einem Waldstück die Ladegabel des Radladers und das mit einem Schneidwerkzeug abtrennte Radlader-Dach gefunden.