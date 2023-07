Ein rätselhafter Wurf eines modernen Partnerringes aus hartem Mineral beschäftigt die Polizei auf der Insel Rügen. Dabei ist in Altenkirchen (Vorpommern-Rügen) eine Terrassenscheibe eines Hauses kaputt gegangen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Unbekannte hätten den sogenannten Tungsten-Ring am vergangenen Wochenende abends gegen das Wohnzimmerfenster des Hauses geworfen. Bisher habe man nicht klären können, woher der Wurf kam und warum.