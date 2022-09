Zum Ende der Sommersaison sind die Sanierungsarbeiten an der für den Urlauberverkehr wichtigen Rügenbrücke bei Stralsund wieder aufgenommen worden. Seit Montag ist die Zufahrt für zwei Wochen tagsüber gesperrt. Autofahrten von und nach Rügen seien an Wochentagen zwischen 9.00 und 17.00 Uhr nur noch über den alten Rügendamm möglich, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Rostock mit. Als Grund wurde der fortgesetzte Austausch von elektrischen Anzeigen zur Verkehrssteuerung über der Fahrbahn genannt. Bereits im Juni und im vergangenen Jahr war es deswegen zu zeitweiligen Sperrungen der Brücke gekommen.