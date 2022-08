Bei einem Sportbootunfall auf dem Ribnitzer See in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstagabend eine 66-jährige Frau tödlich verunglückt. Acht weitere Menschen wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Das Unglück ereignete sich, als ein Sportboot seitlich von hinten auf ein vor ihm fahrendes Sportboot auffuhr. Beide Boote wurden zu Untersuchungszwecken sichergestellt. Die Wasserschutzpolizei Stralsund ermittelt. Der Sachschaden beträgt Angaben zufolge zwischen 15.000 und 20.000 Euro.