Ein Skateboardfahrer ist in Stralsund mit einer Hündin zusammengestoßen. Der 48-Jährige und das Tier wurden dabei verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Nach ersten Ermittlungen wollte der Skateboardfahrer auf einem kombinierten Rad- und Fußweg ein Kind überholen, das den Hund an der Leine hatte. Dabei erschrak die Mischlingshündin vermutlich und lief plötzlich zur Seite.