Das Feuer in einem Wohnhaus mit sechs Bewohnern im Landkreis Vorpommern-Rügen, bei dem das Haus am Sonntag zerstört wurde, geht auf einen technischen Defekt zurück. Das hat die Untersuchung eines Brandgutachters ergeben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Gesamtschaden bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen im Dorf Ahrenshagen-Daskow war auf 200.000 Euro geschätzt worden.