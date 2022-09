Die Wasserschutzpolizei Stralsund ermittelt gegen einen Landwirt, dessen Traktor bei einer Fährüberfahrt am Mittwoch in den Schaproder Bodden gestürzt war. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ist die schwere Zugmaschine inzwischen von einer Spezialfirma in Schaprode (Vorpommern-Rügen) geborgen worden. Dem Fahrer des Ackerschleppers wird fahrlässige Verunreinigung von Gewässern vorgeworfen. Feuerwehren brachten Ölschlängel aus und saugten die Treibstoffe und ölhaltigen Reste ab.