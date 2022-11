Bei einem Küchenbrand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Stralsund sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 23-jähriger Betreuer habe am Samstag einen Kochtopf mit Öl auf einen Herd gestellt, das sich entflammt habe, teilte die Polizei am Abend mit. Die Flammen hätten auf zwei Schränke und eine Dunstabzugshaube übergegriffen. Der Mann und eine 21-jährige Betreuerin kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Bewohner der Einrichtung wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei gab den Schaden mit 750 Euro an.