Ein Mann ist bei Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der 89-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen von der Landstraße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei von Feuerwehrmännern aus seinem Fahrzeug befreit worden, aber noch am Unfallort in Folge seiner schweren Verletzungen gestorben.