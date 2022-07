Die Polizei in Stralsund fahndet nach einem Mann, der am Sonntag einen Sondereinsatz von Spezialkräften ausgelöst haben soll. Der 32-Jährige soll einen anderen Mann in einer Werkstatt im Stadtteil Andershof mit Waffen bedroht haben, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Partnerin des 31 Jahre alten Opfers habe die Polizei alarmiert.