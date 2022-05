Ein E-Bike-Fahrer ist in Sassnitz auf einem Radweg mit einer Laterne zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 32-jährige Radfahrer am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und stieß rechts gegen eine Laterne, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Hierbei wurde er lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.