Bei einem Wohnheim-Brand in Stralsund ist ein Bewohner verletzt worden und ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war das Feuer am Montag in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten einige Hausbewohner noch rechtzeitig aus dem Haus bringen und die Flammen löschen. Durch Feuer und starke Rauchentwicklung sei aber der gesamte obere Bereich des zweistöckigen Gebäudes nicht nutzbar.

Ein Bewohner erlitt Rauchvergiftungen und kam in eine Klinik. Der Bewohner des Zimmers, in dem der Brand ausgebrochen war, sei nicht im Haus gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar. In dem Wohnheim werden Menschen angeleitet, ihren Tagesabläufen wieder Strukturen zu geben. Es gibt laut Träger der Einrichtung dort 20 Plätze.