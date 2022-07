Eine Autofahrerin aus Nordrhein-Westfalen hat sich auf der Insel Rügen die Parkgebühren sparen wollen und dabei einen Schaden in Höhe von 5000 Euro angerichtet. Die 39-Jährige habe am Parkautomaten am Schloss Granitz gemerkt, dass sie kein Bargeld dabei hatte und sich dafür entschieden, die Parkplatzschranke zu umfahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie an der mit einem hohen Bordstein und Blumen versehenen kleinen Böschung hängen geblieben. «Es entstand erheblicher Schaden am Fahrzeug von etwa 5000 Euro und auch die Bepflanzung wurde in Mitleidenschaft gezogen», hieß es. Zudem müsse die Frau mit einer Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen rechnen.