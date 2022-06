Bei der Greifswalder Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag will Ostdeutschlands einziger OB der Grünen sein Amt verteidigen. 2015 war Stefan Fassbinder denkbar knapp gewählt worden. Für Diskussionen hatte damals eine Fußmatte gesorgt.

Greifswalder und Greifswalderinnen sind am Sonntag zur Wahl ihres Stadtoberhauptes für die kommenden sieben Jahre aufgerufen. Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) will das Rathaus verteidigen und wird von SPD und Linken unterstützt. Er ist laut eigener Partei erster und einziger Oberbürgermeister der Grünen in Ostdeutschland sowie einziger hauptamtlicher Bürgermeister der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern.

Gegen Fassbinder treten sechs Kandidatinnen und Kandidaten an: Madeleine Tolani (CDU), Konstantin Zirwick (FDP), Ina Schuppa-Wittfoth (Die Basis), Lea Alexandra Siewert (Die Partei), Gamal Khalil (Einzelbewerber) und Daniel Küther (Einzelbewerber). In der viertbevölkerungsreichsten Stadt im Nordosten sind knapp 47 600 Menschen stimmberechtigt. Zuletzt hatte sich nach Angaben der Stadt ein großes Interesse an der seit 23. Mai laufenden Briefwahl abgezeichnet. Eine eventuelle Stichwahl ist für den 26. Juni vorgesehen.

Der Historiker Fassbinder (55) ist seit 2015 Oberbürgermeister der Hansestadt Greifswald. Damals hatte er mit nur 15 Stimmen Vorsprung gegen seinen favorisierten CDU-Konkurrenten Jörg Hochheim gewonnen. Für Schlagzeilen hatte im Nachgang der Wahl der Streit um eine verrutschte Fußmatte gesorgt, die die Tür zu einem Wahllokal für rund 90 Minuten versperrt hatte.