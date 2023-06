Der Einzug des AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Schwerin alarmiert das Internationale Auschwitz Komitee. Dessen Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner betonte am Montag in Berlin: "Für Überlebende des Holocaust ist das Erstarken der AfD in Deutschland auch im Zusammenhang der Popularisierung rechtsextremer Hasswelten in Europa eine besondere Herausforderung." Sie sähen mit großer Sorge, wie auf lokaler Ebene der Umgang mit dieser antidemokratischen Partei unter Demokraten strittig sei. Die Schweriner CDU hat im Unterschied zu anderen Parteien bisher keine Empfehlung für das Stimmverhalten ihrer Anhänger in der Stichwahl am 18. Juni gegeben.

Überlebende des Holocaust sähen mit ebenso großer Sorge, wie enttäuschte Wähler die demokratischen Parteien verließen "und direkt zur extremen Rechten durchmarschieren", so Heubner weiter. Deshalb müsse eine Brandmauer aller demokratischen Parteien gegenüber der AfD auf allen politischen Ebenen stehen.

Heubner machte die Hoffnung deutlich, dass die CDU in Schwerin die Wahl des demokratischen Kandidaten Rico Badenschier (SPD) in der Stichwahl unterstützen werde. "Alles andere wäre ein fatales Signal der Unglaubwürdigkeit und des weiteren Erstarkens der AfD."

Linke und Grüne hatten die Wähler ihrer Kandidaten noch am Abend des ersten Wahlgangs aufgerufen, bei der Stichwahl Amtsinhaber Badenschier ihre Stimme zu geben. Die CDU legte sich zunächst nicht fest. Der CDU-Kreisvorstand Schwerin will am Montagabend zusammentreten. Ob es danach zu einer Wahlempfehlung kommt, ist bislang offen.

Im ersten Wahlgang zur OB-Wahl in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt hatte Badenschier am Sonntag mit 42 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Auf Platz zwei landete der AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm mit 27,4 Prozent. Beide stehen in der Stichwahl am 18. Juni.