Die Kreisverbände von CDU und FDP in Rostock haben auf getrennten kleinen Parteitagen erwartungsgemäß den ranghohen Polizeibeamten Michael Ebert zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in der Hansestadt nominiert. Entsprechende Entscheidungen fielen am Freitagabend einstimmig. Auch das Wählerbündnis "Unabhängige Bürger für Rostock" (UFR) hatte sich für den parteilosen Ebert ausgesprochen.