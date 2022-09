In der nördlichsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns - in Sassnitz (Vorpommern-Rügen) - sind an diesem Sonntag knapp 8400 Einwohner zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Wie Stadtwahlleiterin Gabriele Thiele am Donnerstag sagte, gibt es drei parteilose Kandidaten. So will der bisherige Bürgermeister Frank Kracht, der von den Linken unterstützt wird, eine zweite Amtszeit antreten. Gegen Kracht treten der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, Leon Kräusche, und der Lokführer Carsten Schmidt an. Gewählt wird der Verwaltungschef für sieben Jahre.