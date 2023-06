Die drohende Evakuierung einer weiteren Ortschaft wegen des Waldbrandes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns ist vorerst abgewendet. Man sehe von einer jetzigen Evakuierung ab, sagte der zuständige Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Dienstagabend nach einer Lagebesprechung des Einsatzstabes. Die am Dienstag eingeleiteten Maßnahmen hätten gewirkt. Das heiße nicht, dass es grundsätzlich eine Entspannung gebe. Vielmehr habe man an den entsprechenden Flanken seine Hausaufgaben gemacht.

Über die weiter bestehende Evakuierung der Ortschaft Volzrade solle am Mittwochmorgen entschieden werden. Bereits am Montagabend war Volzrade mit rund 160 Einwohnern geräumt worden. Am Dienstag hatte sich das Feuer weiter in Richtung der Ortschaft Trebs bewegt. Der Stab hatte nach früherer Aussage Sternbergs eine Stelle festgelegt - hätte das Feuer diese Stelle erreicht, wäre demnach auch Trebs geräumt worden. Beide Ortschaften gehören zur Stadt Lübtheen. Trebs hat nach Angaben von Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) - wie Volzrade - etwa 160 Einwohner.