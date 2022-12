In Waren (Müritz) (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein alkoholisierter 23-Jähriger einer 49-Jährigen ins Bein gebissen. Am Samstagmorgen stritten und schlugen sich zwei betrunkene 23-Jährige, wobei beide leicht verletzt wurden, wie die Polizei mitteilte. Eine 49-jährige Anwohnerin forderte die Männer aus dem Fenster zur Ruhe auf. Daraufhin kletterten die beiden durch das Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung der Frau. In der Wohnung kam es zu einer Auseinandersetzung und einer der Männer biss der Frau in ihr linkes Bein. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.