Wegen Listerien ruft die Norfisk GmbH das Produkt "Gut&günstig Norwegischer Stremel Lachs heiß geräuchert Natur" in der 125-g-Packung zurück. Das teilte das Unternehmen aus Wismar am Montagabend mit. Der Fisch sei vor allem bei Edeka und Marktkauf angeboten worden. Betroffen sei nur Ware mit dem Verbrauchsdatum 02.09.2023 und der Losnummer L34232531/20. Sie sei mit der Veterinärkontrollnummer PL 20031801 WE gekennzeichnet.