Rettungsbretter und Erste-Hilfe-Koffer sind bereit, die Dienstpläne stehen. Die DRK-Wasserwacht startet am Strand von Warnemünde in die Badesaison. 190 Helfer wachen auf den Rettungstürmen - bis September.

Die Badesaison an der Ostseeküste ist eröffnet: Die DRK-Wasserwacht hat am Freitag erstmals Rettungstürme am Strand von Warnemünde besetzt. Bis Mitte September sollen rund 190 ehrenamtliche Rettungsschwimmer an bis zu zwölf Rettungstürmen aktiv sein, jeweils von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, wie die Wasserwacht am Freitag mitteilte. Helfer aus ganz Deutschland seien im Einsatz.

Im Herbst und Winter haben sich die Rettungsschwimmer mit Trainings in der Schwimmhalle fitgehalten, wie eine Sprecherin berichtete. Auf dem Lehrplan stand dabei auch die Auffrischung der Reanimations- und Rettungstechniken.

Auch technisch wurde demnach aufgerüstet: In Warnemünde kommt nach Worten der Sprecherin in diesem Sommer ein zusätzliches Quad zum Einsatz, um schneller zu Einsätzen am Strand zu gelangen. Daneben stünden Rettungsboote, Rettungs-Wassermotorräder und Rettungsscooter bereit. Damit sei die DRK Wasserwacht Rostock bestens für den Stranddienst gerüstet.

Die Wasserwacht-Helfer appellierten an die Badegäste, sich mit den Baderegeln und Flaggensignalen vertraut zu machen, die etwa vor Sturm und gefährlichen Strömungen warnen. «Nach wie vor kennen viele Badegäste die Baderegeln und Flaggensignale nicht - gerade bei gefährlichen Wetterlagen sollten diese unbedingt beachtet werden», sagte Wachleiter Lukas Knaup.