Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) fordert einen schonenden Umgang mit der Ressource Wasser. Neben dem besseren Schutz vor Stürmen, Hochwasser und steigendem Meeresspiegel müsse unter anderen der Wasserhaushalt in der Landschaft stabilisiert werden, teilte das Ministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Hierzu gehöre eine Förderung der Grundwasserneubildung, um besser vor Dürren gewappnet zu sein.