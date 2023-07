Hansa Rostock hat Sarpreet Singh für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler kommt aus der zweiten Mannschaft des deutschen Meisters Bayern München und unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie die der FC Hansa am Mittwoch mitteilte. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Singh war in der vergangenen Saison an Rostocks Ligakonkurrent Jahn Regensburg ausgeliehen. Der 24-jährige Neuseeländer konnte den Abstieg mit dem Club aber nicht verhindern. Zuvor hatte er in der 2. Bundesliga auch schon für den 1. FC Nürnberg gespielt. In 50 Zweitliga-Spielen erzielte er bislang sechs Tore. Für den FC Bayern war er zweimal in der Bundesliga im Einsatz, für die zweite Mannschaft stand er 38 Mal in der 3. Liga auf dem Platz. Er kam 2019 aus Wellington nach München.

"Mit Sarpreet Singh haben wir einen technisch sehr versierten Spieler unter Vertrag genommen, der sich in der offensiven Zentrale zu Hause fühlt und uns mit seiner Spielintelligenz neue Impulse verleihen wird", meinte Hansas Sportdirektor Kristian Walter. Singh wird am Donnerstag in das Training mit seiner neuen Mannschaft einsteigen.

