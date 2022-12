Lichterketten an den Schiffen und letzte Ausfahrt des Jahres - mit diesem besonderen Erntedankfest bedanken sich die Fischer für ihren Fang in diesem Jahr. Diese traditionelle Seemannsweihnacht in Wismar ist aber auch schön anzusehen.

Mit weihnachtlich geschmückten Schiffen ist im Wismarer Hafen die traditionelle Seemannsweihnacht gefeiert worden. Mehrere durch Lichterketten hell erleuchtete Fischkutter und Fahrgastschiffe hatten am Sonntagnachmittag für ihre letzte Ausfahrt in dieser Saison abgelegt, wie der Veranstalter am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Lichterfahrt wurde an Land von vielen Schaulustigen beobachtet, fotografiert und gefilmt.

Vor der Fahrt zur See gab es auf der mittelalterlichen Kogge "Wissemara" am Nachmittag eine Andacht. Die "Wissemara" ist der Nachbau einer hanseatischen Kogge aus dem 14. Jahrhundert. Mit der Ausfahrt und dem Lichterfest feiern die Fischer und Seeleute ihr ganz eigenes Erntedankfest und bedanken sich damit für den Fang, den sie im laufenden Jahr an Bord geholt haben.

