Für rund 160.000 Schülerinnen und Schüler sowie 13.500 Lehrkräfte haben am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern die Weihnachtsferien begonnen. Nach anstrengenden Wochen mit krankheitsbedingt ausgedünntem Personal bleiben bis zum Schulstart am 3. Januar knapp zwei Wochen zum Krafttanken. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) wünschte allen eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit.

Neben Corona hatte vor allem ein drastischer Anstieg bei herkömmlichen Atemwegserkrankungen vielfach für Probleme bei der Absicherung des Unterrichts gesorgt. Nach Schätzung Oldenburgs fiel zuletzt im Schnitt etwa ein Drittel der Lehrkräfte wegen eigener Krankheit oder der Erkrankung betreuungsbedürftiger Familienmitglieder aus. Als Reaktion darauf hatte das Ministerium das für die Corona-Krise entwickelte Drei-Phasen-Modell ausgeweitet.

Demnach können Schulen je nach Verfügbarkeit der Lehrer in den oberen Klassen auch in Distanz- oder Wechselunterricht übergehen und für jüngere Schüler eine Notbetreuung in der Schule einrichten. Diese Regelung habe auch zum Schulstart am 3. Januar weiter Bestand, hieß es. Ziel bleibe, den Präsenzunterricht möglichst aufrechtzuerhalten.