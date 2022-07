Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Mittwoch mit den höchsten Temperaturen der Woche. Sowohl im Landesinneren als auch an der Küste soll das Thermometer deutlich über 30 Grad anzeigen. Durch Hitze und Trockenheit erhöhen sich die Gefahren für Mensch und Umwelt.

Die Temperaturen werden den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge an diesem Mittwoch überall in Mecklenburg-Vorpommern die 30-Grad-Marke übersteigen. Während es im Landesinneren bis zu 39 Grad heiß werden könne, sollen an der Küste bis zu 35 Grad erreicht werden, hieß es auf der Website des DWD. Bereits am Montag hatte die Uniklinik Rostock vor den Gefahren der Hitze gewarnt und dazu aufgerufen, direkte Sonne zu meiden. Besonders gefährdet seien Kleinkinder, alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen.