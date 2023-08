Die neue Woche beginnt in Mecklenburg-Vorpommern mit Schauern und starkem Wind mit Sturmböen. Am Sonntag ist es bewölkt, am Nachmittag kommt es in Südwestmecklenburg zu schauerartigem Regen, Gewittern und Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad. Am Abend treten vom Darß bis Rügen Wind- und Sturmböen auf.

Die neue Woche beginnt in Mecklenburg-Vorpommern mit Schauern und starkem Wind mit Sturmböen. Am Sonntag ist es bewölkt, am Nachmittag kommt es in Südwestmecklenburg zu schauerartigem Regen, Gewittern und Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad. Am Abend treten vom Darß bis Rügen Wind- und Sturmböen auf.

In der Nacht zum Montag bleibt es bedeckt mit örtlichem Regen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 15 Grad. An der See weht starker Wind mit Wind- und Sturmböen, auf Hiddensee und Rügen treten erste schwere Sturmböen auf.

Am Montagmorgen kommt es laut Vorhersage auch im Landesinneren zu Windböen. An der See von Fischland/Darß bis nach Rügen treten schwere Sturmböen auf, die sich teils zu einzelnen orkanartigen Böen entwickeln, hieß es weiter. Der Montag bleibt bedeckt mit ergiebigem Regen, der am Abend nachlässt. Die Temperaturen liegen bei maximal 17 Grad.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 14 Grad, es weht weiter starker Wind, an der Küste treten schwere bis orkanartige Sturmböen auf.

Auch am Dienstag weht frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, über den Darß bis nach Rügen gibt es weiter einzelne schwere bis orkanartige Sturmböen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 17 bis 20 Grad. Am Abend nimmt der Wind etwas ab.

Infos Deutscher Wetterdienst