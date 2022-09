In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Dienstag zunächst stark bewölkt bis bedeckt, dabei kommt es gelegentlich zu Schauern, im Südosten regnet es sogar. Im weiteren Tagesverlauf lockert es sich auf und bleibt meist trocken. Die Höchstwerttemperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Der Wind weht mäßig, an der Ostsee zunehmend frisch. Vom Darß bis nach Rügen kommt es mitunter zu Windböen mit einer Geschwindigkeit um 55 Kilometer pro Stunde.