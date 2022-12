Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern startet stark bewölkt und nebelig in das dritte Adventswochenende. Am Freitag ist bis in den Vormittag hinein mit teils geringen Sichtweiten zu rechnen und auch danach bleibt es mitunter neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei wird es glatt und teils durchgehend frostig bei Höchstwerten von minus ein bis ein Grad. Es soll aber trocken bleiben.