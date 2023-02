Am Sonntag sollten sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf Kälte und Glätte einstellen. Vor allem am Vormittag kommt es laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei Temperaturen zwischen minus fünf und minus ein Grad zu Frost und Glätte durch Regen und gebietsweise Schnee. Im Laufe des Tages soll es dann wärmer werden und die Temperaturen steigen auf bis null Grad. Zum Abend hin und in der Nacht sinken die Temperaturen wieder. Autofahrer im Berufsverkehr sollten am Montag besonders auf Glätte auf den Straßen achten.