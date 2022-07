Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich im Lauf der Woche auf Temperaturen deutlich über 30 Grad einstellen. Die Uniklinik in Rostock mahnt bereits zur Vorsicht.

Die Hitze erreicht dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Mecklenburg-Vorpommern. "Am Dienstag wird vor allem im westlichen Landesinneren eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Mittwoch wird es noch heißer", hieß es am Montag auf der Website des DWD. Unter Hochdruckeinfluss kommen demnach zunehmend heiße Luftmassen in den Nordosten. Die Meteorologen rechneten bereits am Montag mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, an der Küste mit 24 bis 27 Grad. Laut DWD könnte die Höchsttemperatur am Mittwoch auf bis zu 38 Grad steigen.