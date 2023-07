In Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Tag sonnig, im Tagesverlauf sind jedoch Regen und Gewitter zu erwarten. Am Vormittag wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes kommt es ab Mittag zu Schauern und lokal zu kurzen Gewittern mit Windböen. Vereinzelt können starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen auftreten. Zum Abend hin lassen Regen und Gewitter wieder nach. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad. Am Freitag wird es freundlich, mit Sonne und Wolken. In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken.