Ein Außenthermometer in einem Kleingarten zeigt die Temperatur von knapp 40 Grad an. Foto

Im Nordosten wurde am Mittwoch ein neuer Hitzerekord aufgestellt. Weite Teile des Landes litten unter den hohen Temperaturen, auch die Küste blieb nicht verschont.

Mit 39,4 Grad hat der Deutsche Wetterdienst in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen neuen Temperaturrekord für Mecklenburg-Vorpommern gemessen. Den Meteorologen zufolge wurden jedoch am Mittwoch auch im Osten des Landes und an der Küste Temperaturen von über 38 Grad gemessen, unter anderem in Warnemünde. Die bisher höchsten Werte im Land wurden laut Wetterdienst vor 30 Jahren im August 1992 erreicht. Damals wurden im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom 39,3 Grad gemessen.