Viel Sonnenschein und hohe Temperaturen bestimmen das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag. Bei schwachem Wind werden Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad an der Küste und bis zu 31 Grad im Landesinneren erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht kühlt es dann auf 18 bis 13 Grad ab. Für das gesamte Wochenende rechnet der Wetterdienst mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Auch die Gefahr für Waldbrände bleibt gebietsweise hoch.