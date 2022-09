Mit Gewittern und teils heftigem Starkregen müssen Menschen am Donnerstag in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns rechnen. Für den Südosten des Landes hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Es wird empfohlen, sich möglichst nicht draußen aufzuhalten. Im Tagesverlauf soll es demnach hohe Regenmengen geben, teils in kurzer Zeit und teils über Stunden hinweg. Bereits ab vormittags werden einzelne Gewitter erwartet, später kommt Hagel dazu. Insbesondere an der Küste wird es zudem windig, mit Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Dabei werden Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad erreicht.