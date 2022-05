Kleinere Regenschauer haben die Waldbrandgefahr im Süden Mecklenburg-Vorpommerns leicht zurückgehen lassen. Wie die Landesforstanstalt Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag mitteilte, konnten die Warnstufen in den Forstämtern Jasnitz (Ludwigslust-Parchim) und Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte von vier - also hoher Gefahr - auf drei - mittlere Brandgefahr - gesenkt werden. Insgesamt gibt es fünf Waldbrand-Warnstufen.

Kleinere Regenschauer haben die Waldbrandgefahr im Süden Mecklenburg-Vorpommerns leicht zurückgehen lassen. Wie die Landesforstanstalt Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag mitteilte, konnten die Warnstufen in den Forstämtern Jasnitz (Ludwigslust-Parchim) und Mirow an der Mecklenburgischen Seenplatte von vier - also hoher Gefahr - auf drei - mittlere Brandgefahr - gesenkt werden. Insgesamt gibt es fünf Waldbrand-Warnstufen.

In den Forstämtern Bad Doberan, das für die Region um Rostock zuständig ist, und Torgelow in Vorpommern gelte aber weiter die zweithöchste Warnstufe vier. In allen anderen Regionen wurde die Warnstufe drei festgelegt. Im Nordosten hatte es bis Februar viel geregnet, seit März bleiben die Niederschläge aber weitgehend aus. Zuletzt war am Sonntag ein Feuer in einem etwa einen Hektar großen Nadelwald bei Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ausgebrochen, das gelöscht werden musste.