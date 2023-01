Mit einer Wirtschaftsreise nach Brasilien will die Landesregierung ihre Beziehungen mit dem Land ausbauen. "Wir können in Mecklenburg Vorpommern uns nicht zurücklehnen und hoffen, dass andere auf uns aufmerksam werden, wenn wir nicht im Ausland darum werben", sagte Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) am Donnerstagabend in einem Pressegespräch in Schwerin. Die Reise vom 13. bis zum 22. Januar soll die drei Bundesstaaten Paraná, Rio Grande do Sul und Santa Catarina einschließen und ihren Fokus auf die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in dem lateinamerikanischen Land legen.