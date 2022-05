Für viele Wirtschaftsbetriebe wird es angesichts der fehlenden Arbeitskräfte ungemütlich. Vielfach gibt es keine Möglichkeit, freie Stellen zu besetzen.

Um die Auswirkungen des immer größer werdenden Fachkräftemangels so klein möglich zu halten, müssen Politik und Wirtschaft nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Rostock alle Register ziehen. Es müsse auch ein Bewusstseinswandel eintreten, sagte Berit Heintz, Leiterin des IHK-Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung.

In der Frühsommer-Konjunkturumfrage hatten knapp 50 Prozent der Betriebe den Fachkräftemangel als eines der größten Zukunftsprobleme bezeichnet - nach den Energie- und Rohstoffpreisen. Dabei gehe es nicht nur um den Ersatz der Menschen, die aus Altersgründen ausscheiden. Wirtschaftswachstum benötige zusätzliche Arbeitskräfte.

Laut Heintz gehört die Integration von Menschen mit Handicap in das Arbeitsleben in die Kategorie von Potenzialen, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Auch könnte mehr exmatrikulierten Studenten ohne Abschluss ein Angebot für eine duale Ausbildung vorgelegt werden. Nach dem Ende der regulären Lebensarbeitszeit sollten die Menschen leichter weiterarbeiten können, wenn sie dies wollten.

Ein weiterer Weg wäre, mit Modellprojekten den Menschen, die dem Arbeitsleben fern stehen, den Einstieg zu ebnen. Dazu könne auch je nach Dauer der Arbeitslosigkeit die Qualifikation in mehrmonatige Module unterteilt werden, um eine Überforderung zu verhindern.

Zu den Möglichkeiten, die Probleme in den Griff zu bekommen, gehöre auch die verstärkte Zuwanderung. Unter Bezugnahme auf eine Einschätzung für ganz Deutschland, nach der 400.000 Zuwanderer pro Jahr benötigt werden, ging Heintz davon aus, dass jährlich bis zu 7000 Zuwanderer nach Mecklenburg-Vorpommern kommen müssten.

Seit 2020 ist die IHK Rostock als eine von fünf Kammern in Deutschland Teil des Pilotprojekts «Hand in Hand for International Talents». Dessen Ziel sei es, sich für die Zuwanderung besser aufzustellen. Dort könne geschaut werden, wie die Prozesse besser ausgestaltet werden können, inklusive der Anerkennung oder Teilanerkennung von Berufsabschlüssen. Es gebe erste Ermittlungserfolge mit Vermittlung von Fachkräften für Gastronomie und Informationstechnologie.