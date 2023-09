Mecklenburg-Vorpommern will seine Wirtschaftsbeziehungen mit Finnland ausweiten. Am Donnerstag fand dazu ein deutsch-finnisches Wirtschaftsforum in Rostock statt. Dort wurden sechs Start-ups aus MV ausgewählt, die an einer Reise der Landesregierung und der IHK des Landes zur finnischen Gründer- und Digitalmesse "Slush" Ende November in Helsinki teilnehmen können, wie Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) mitteilte. Beworben hatten sich demnach 20 Start-ups.

Mecklenburg-Vorpommern will seine Wirtschaftsbeziehungen mit Finnland ausweiten. Am Donnerstag fand dazu ein deutsch-finnisches Wirtschaftsforum in Rostock statt. Dort wurden sechs Start-ups aus MV ausgewählt, die an einer Reise der Landesregierung und der IHK des Landes zur finnischen Gründer- und Digitalmesse "Slush" Ende November in Helsinki teilnehmen können, wie Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) mitteilte. Beworben hatten sich demnach 20 Start-ups.

Auf eine weitere Intensivierung der Kontakte hofft MV, wenn Finnland im kommenden Jahr Partnerland der Hanse Sail sein wird. Das Windjammer-Treffen sei nicht nur das größte Volksfest in MV, sondern auch das wichtigste Wirtschaftstreffen im Land, so Dahlemann. Bereits im Mai war Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit einer Wirtschaftsdelegation in Finnland. Dabei seien verschiedene Felder für Kooperationen deutlich geworden: erneuerbare Energien, Wasserstoffwirtschaft, maritime Wirtschaft, Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft.

Im Jahr 2021 exportierten Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern Waren im Wert von 187,9 Millionen Euro nach Finnland. Damit lag das skandinavische Land auf Platz 16 der wichtigsten Exportländer für MV-Unternehmen, noch hinter dem Iran.