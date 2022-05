Nach dem Verkaufsstart für das bundesweite 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr warnt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) vor einem Strohfeuer. «Ob das Ticket im Ergebnis auch nachhaltig und langfristig mehr Gäste für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sensibilisiert, werden wir sehen. Abgerechnet wird zum Schluss», sagte er am Dienstag in Schwerin. Wegen des großen Andrangs und begrenzter Möglichkeiten bei Personal und Fahrzeugen könne es in Mecklenburg-Vorpommern von Juni bis August bei An- und Abreise aus touristischen Zentren zu Engpässen kommen.