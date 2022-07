Die Landesregierung hat nach Auffassung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Neubrandenburg die Entwicklung der Bevölkerung an der Mecklenburgischen Seenplatte falsch eingeschätzt. Deshalb muss die Förderung des Nahverkehrs, die Anbindung in Richtung Berlin und die Schul- und Kitapolitik neu ausgerichtet werden, wie IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch am Freitag in Neubrandenburg sagte. Nach IHK-Untersuchungen sind allein 2021 knapp 1600 Menschen an die Seenplatte gezogen, darunter zwei Drittel im Alter von 35 bis 65 Jahren, oft auch mit Kindern. Darunter seien rund 600 Zuzügler aus Berlin, Brandenburg und aus dem EU-Ausland.