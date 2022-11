Nach dem Brand einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete hat das Landespolizeiorchester am Mittwoch ein Benefizkonzert in der Wismarer Heiligen-Geist-Kirche gegeben. Mit dabei waren neben anderen Landtagspräsidentin Birgit Hesse und Innenminister Christian Pegel (SPD).

Nach dem Brand einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete hat das Landespolizeiorchester am Mittwoch ein Benefizkonzert in der Wismarer Heiligen-Geist-Kirche gegeben. Mit dabei waren neben anderen Landtagspräsidentin Birgit Hesse und Innenminister Christian Pegel (SPD).

Die Spenden des Abends sollen an den Christlichen Hilfsverein Wismar gehen, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte. Der Verein organisiere Hilfstransporte in die Ukraine und gebe Informationsveranstaltungen für ukrainische Flüchtlinge. Der Eintritt sei frei.

In Groß Strömkendorf bei Wismar war in der Nacht vom 19. zum 20. Oktober ein ehemaliges Hotel abgebrannt, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden war. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wenige Tage vorher war an einem wenige Meter entfernten Schild des DRK, das die Unterkunft betrieb, eine Hakenkreuzschmiererei aufgetaucht. Der Staatsschutz prüft deshalb einen möglichen politischen Hintergrund des Feuers.