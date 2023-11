Ein falscher Firmenvertreter hat in Wismar eine 83 Jahre alte Frau um Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gebracht. Der Täter habe sich bei der Rentnerin am vergangenen Freitagmittag als Vertreter eines Stromanbieters ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft, teilte die Polizei am Montag mit. Dann habe er den Schmuck in einem unbeobachteten Moment gestohlen. Der Rentnerin sei der Verlust des Schmucks erst am Sonntag aufgefallen.

In einem zweiten Fall in Schwerin versuchten zwei Männer mit derselben Masche zwei 78 und 85 Jahre alte Frauen zu überrumpeln. Auch in diesem Fall gelangten die Täter den Angaben zufolge in die Wohnung, entwendeten aber nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Nach dem Vorfall hätten die Frauen die Polizei informiert und Nachbarn gewarnt.

Wegen der Betrugsmasche appelliert die Polizei, gegenüber unangekündigten Firmenvertretern misstrauisch zu sein. Betroffene sollen demnach einen Firmenausweis verlangen und sich im Zweifelsfall den Auftrag bei der genannten Firma bestätigen lassen.

