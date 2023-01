Windig und gebietsweise stürmisch wird das Wetter am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern. An der Küste ist am Samstag zeitweise mit Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei maximal acht Grad ist es tagsüber bewölkt, ab nachmittags setzt zudem Regen ein, der bis in die Nacht anhält. Nachts lässt der Wind bei Tiefsttemperaturen um sechs Grad zunächst nach. Bereits ab Sonntagvormittag soll dann erneut ein Sturmfeld aufziehen.