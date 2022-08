Eine Frau hat die Polizei in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) dank moderner Technik zu einem Diebeslager geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde der 63-Jährigen am Wochenende ihr E-Bike vom Fahrradträger am Auto gestohlen. Die bestohlene Frau aus Braunschweig hatte ihr Rad aber mit einem GPS-Melder ausgestattet. Zusammen mit der Polizei verfolgte sie am Samstag, nachdem sie den Verlust bemerekt hatte, die Spur.

Eine Frau hat die Polizei in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) dank moderner Technik zu einem Diebeslager geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde der 63-Jährigen am Wochenende ihr E-Bike vom Fahrradträger am Auto gestohlen. Die bestohlene Frau aus Braunschweig hatte ihr Rad aber mit einem GPS-Melder ausgestattet. Zusammen mit der Polizei verfolgte sie am Samstag, nachdem sie den Verlust bemerekt hatte, die Spur.

Das gestohlene Rad stand in einem Keller ein paar Straßen weiter, wo sechs weitere vermutlich gestohlene Räder und auch noch zwei Bootsmotoren lagen. Unter Verdacht steht der 37-jährige Bewohner des Mehrfamilienhauses, der der Polizei bereits bekannt sei und dem der Keller gehöre. Er wurde aber noch nicht angetroffen. Eines der Räder sei in Mölln (Schleswig-Holstein) gestohlen worden, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dauerten an.